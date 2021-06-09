مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية غرب بيت لحم

وطن: شرع مستوطنون اليوم الاربعاء، ببناء بؤرة استيطانية في أراض تقع بين بلدتي الخضر ونحالين غرب محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية من خلال نصب "كرافانات" في منطقة "بانياس" تعود لمواطنين من بلدتي الخضر ونحالين.

وأضاف بريجية أن هذا الإجراء يأتي بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية وربطها بمستوطنتي "بيتار عيليت" و"دانيال" المقامتين على اراضي المواطنين.