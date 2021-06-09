حريق هائل في منطقة أبو غوش بجبال القدس

وطن: تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق هائل بالقرب من قرية أبو غوش في جبال القدس. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن الحريق شب ظهر اليوم، الاربعاء، في موقعين متقاربين في منطقة أبو غوش.

وإثر ذلك، جرى إجلاء مستوطنين من بيوتهم في مستوطنة "معاليه هحميشا" وإغلاق طرق في المنطقة، وتوقفت حركة القطارات.

وقالت سلطة إطفاء الحرائق إنها لا تسيطر على الحريق وانتقال النيران إلى مواقع أخرى. وطالبت الشرطة بالاستعداد لإجلاء السكان في أبو غوش من بيوتهم.

وهرعت عشرات فرق الإطفاء، إلى مواقع الحريق، وتشارك أربع طائرات في إخماد النيران.

وبعد إغلاق طريق في منطقة أبو غوش، أعلنت شركة القطارات عن إيقاف حركة القطارات من مطار اللد وحتى القدس، في أعقاب اقتراب النيران من سكة الحديد في منقطة باب الواد.

وغطت سحب دخان مدينة القدس، وإثر ذلك تم إيقاف جلسة محاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التي تجري في المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

(عرب )