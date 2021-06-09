شبكة المنظمات الاهلية: اقتحام واغلاق مقر لجان العمل الصحي تعدٍ على القيم الانسانية

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة الليلة الماضية، وقيام جنود الاحتلال بتخريب محتوياته، والعبث بها قبل مصادرة عدد من الاقراص المدمجة، وتحطيم الاجهزة، والمحتويات بعد كسر الابواب الخارجية بالمطارق الثقيلة، ثم ألصق الجنود ورقة على الباب الخارجي تتضمن قرارا يمنع بموجبه دخول المقر، وتحذر الموظفين من الدوام فيه صادرة عن ما يسمى قائد جيش الاحتلال .

وقالت الشبكة في بيان لها، وصل وطن الأربعاء، "واذ تنظر الشبكة لهذا الفعل الاجرامي بخطورة كبيرة بعد سلسلة اقتحامات سابقة للمقر والمؤسسات المنضوية في اطار الشبكة، والعمل الصحي احدى مؤسسات هيئتها العامة التي تعمل بشكل علني وحاصلة على تسجيل رسمي بالعمل من السلطة الفلسطينية، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني بشكل واسع في مجال الخدمات الصحية والإنسانية، فانها تطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل بكل الامكانات المتاحة لحماية المؤسسات الاهلية العاملة في الاراضي الفلسطينية، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف التعديات التي يمارسها الاحتلال بحق المؤسسات الاهلية، ومنع الاعتداءات عليها".

ودعت المؤسسات الحقوقية، والانسانية للتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال بحق المؤسسات الاهلية، والجمعيات الخيرية العاملة في الاراضي الفلسطينية، وتضيق الخناق عليها بشتى السبل بما فيها ما تقوم به المؤسسات القريبة من اللوبي الصهيوني في اوروبا، ودول اخرى في العالم المختلفة من حملات تحريض وقحة لتجفيف مصادر دعمها، وتشويه صورتها، ومحاولة وسم عملها ب "الارهاب " ونشر الأكاذيب وترويج الشائعات حول عملها الذي يقوم على اساس خدمي، وانساني، وبشكل علني، ورسمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية في اطار المجتمع المدني الفلسطيني.