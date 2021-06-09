هيئة الأسرى: سجانو الرملة اعتدوا ونكلوا على مدار 3 أيام بالأسير المضرب الغضنفر ابو عطوان

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن السجانون فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" اعتدوا على مدار الأيام الثلاث الماضية بالضرب والتنكيل على الأسير (الغضنفر ابو عطوان) المضرب عن الطعام منذ 36 يوما ضد اعتقاله الإداري.

وبينت الهيئة، أن إدارة السجون قد نقلت الأسير ابو عطون من سجن اهوليكدار الى عيادة الرملة يوم الخميس الماضي، وفي اليوم ذاته وعند دخول الأسير حمام الغرفة واغلاقه الباب، اقتحم السجانون الغرفة وقاموا بالاعتداء عليه وضربه بشكل همجي أدت لإصابته بكدمات ورضوض بمختلف انحاء جسده.

وأضافت، ردا على ذلك قام الأسير بإحراق الفرشة الخاصة به داخل الغرفة ليقوم السجانون برش مادة الإطفاء عليه وعلى الحريق ليشعر الأسير بالاختناق نقل على أثرها للمشفى وأعيد بذات اليوم، وعند ادخاله للغرفة قام السجانون بتفتيشه تفتيشا عاريا الأمر الذي رفضه أبو عطوان ليعاود السجانون الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل وشبحه وربطه بالسرير عاريا لمدة 12 ساعة.

وأوضحت الهيئة، أنه وعلى إثر ذلك تم محاكمة الأسير محاكمة داخلية وتمت معاقبته بالحبس الانفرادي لمدة أسبوع بداخلها 3 كاميرات، وسحب جميع أغراضه الخاصة ومنعه من الزيارات.

وقالت، إن الاسير ابو عطوان يعاني من هزال وضعف عام وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد بسبب إضرابه عن الطعام والمتواصل منذ تاريخ 6-5-2021 ولا يكاد يقوى على الوقوف، وبدأت تظهر ومشاكل في التنفس وآلام حادة بالرأس والكلى، في ظل استهتار الاحتلال بحياته ورفض الاستجابة لمطلبه العادل بإنهاء اعتقاله الإداري.