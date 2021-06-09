بلدية بيتونيا تعفي المتاجر الخالية من البضائع الاسرائيلية من رسوم الحِرف

وطن: أعلن رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، اليوم الأربعاء، عن إعفاء المحال التجارية الخالية تماماً من البضائع الاسرائيلية من رسوم الحِرف لسنتين

وقال رئيس البلدية: إن قرار المجلس البلدي الذي حمل رقم (2665) من جلسة رقم (328)، هو استكمالاً للقرارات السابقة والتي كانت البلدية الأكثر حرصاً على منحه لتجار المدينة منذ إطلاق حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية ابان العدوان على غزة في العام 2014.

وأضاف دولة: هذا القرار مشروط بأن تكون المُنشاة او المحل التجاري خالٍ تماماً من البضائع الاسرائيلية بشكل دائم وليس مُتقطع أو ليس لفترة زمنية محددة.

واشار دولة الى أن فرق البلدية ستتحقق من كافة المحال التي ندعوها طوعاً لتنظيف رفوفها من بضائع الاحتلال الذي يقتلنا بشكل يومي ولا مجال لاقتناء منتجاته، ونأمل بأن تكون بيتونيا والوطن ككل بكامله خالي من البضائع الإسرائيلية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لحملات البلدية سابقاً دعما للمنتج الوطني، وانسجاماً مع أنشطة وفعاليات حملة مقاطعة "إسرائيل" واللجنة المحلية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتطبيقاً لقرارات القيادة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في جهود تعزيز ثقافة المقاطعة ورفض التعايش مع الاحتلال، ودعم المنتج الفلسطيني، وتعزيز الانتماء الوطني والواجب الأخلاقي من التجار والمواطنين.

وكانت العديد من المجالس البلدية في الضفة الغربية اتخذت قرارات مماثلة تتعلق بمقاطعة البضائع الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية وتشجيع ودعم المنتج الوطني.