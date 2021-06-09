"بي نت" تحصل على موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمديد شبكة الألياف الضوئية (الفايبر)

وطن: حصلت شركة بي نت للاتصالات والتكنولوجيا المتطورة احدى شركات مجموعة (bci) على موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمديد شبكة الالياف الضوئية (الفايبر) للمنازل والمؤسسات بسرعات انترنت فائقة السرعة وبأسعار منافسة ومناسبة لكافة القطاعات.

وتأسست شركة "بي نت" عام "2010" ضمن مجموعة شركات "BCI" لتكون ذراع المجموعة في مجال الاتصالات وخدمات الانترنت. وهي شركة متخصصة في مجال الاتصالات والانترنت وخدمات النطاق العريض في السوق الفلسطيني، وتتنوع خدماتها لتشمل خدمات الانترنت المنزلي، وخدمات النطاقين الضيِّق والعريض، بما يضمن تلبية حاجة جميع مشتركيها من الأفراد والمؤسسات والشركات المتوسطة والكبيرة.

وأوضحت الشركة بأنها ستقدم خدمة الإنترنت للمشتركين من خلال تقنية FTTH من ضمن باقات خدمات الانترنت الحالية التي تقدمها الشركة مثل الانترنت اللاسلكي MICROWAVE لقطاع الاعمال وللأفراد بالإضافة الى خدمة الانترنت من خلال تقنية ال ADSL، حيث سيتم تقديم خدمة الفايبر بشكل كامل ومستقل للخدمة من خلال الشركة بدآ من الية بيع الخدمة والدعم الفني وصولا الى خدمات ما بعد البيع من خلال الشركة ووكلائها.

وأكد منصور حبايبة، المدير العام لشركة بي نت تصميم الشركة على ان تكون خدمات الإنترنت لكافة المواطنين وبسرعات عالية وبأفضل جودة للخدمة تماشيا مع ازدياد الطلب على السرعات العالية وتطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم بعد ان تمت الموافقة الرسمية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسمح لنا بتمديد خدمات الإنترنت بتقنية الفايبر في محافظة جنين كمرحلة أولى، سيتم تزويد أهلنا في المحافظة بخدمات الإنترنت وبسرعات فائقة السرعة للقطاعين المنزلي والشركات تصل الى أكثر من 1,000 ميجا قبل نهاية العام الحالي.