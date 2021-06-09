مؤسسة REFORM تنظم تدريبا مختصا بكتابة المقالات لطلبة وخريجي الصحافة من مختلف المخيمات



وطن: نفذت مؤسسة REFORM على مدار يومين تدريبا بهدف رفع قدرات المشاركين على كتابة المقالات الصحفية بهدف التعرف على انواع المقالات المختلفة وعناصرها ومستلزمات كتابتها، والمهارات الواجب توفرها.

واشرف على التدريب استاذ الاعلام في جامعة بيرزيت معز كراجة بحضور ومشاركة اثنى عشر مستفيد من طلاب وخريجي تخصص الصحافة والاعلام من مختلف المخيمات الفلسطيني.

يأتي ذلك في اطار تمكين المستهدفين من كتابة مقالات صحفية لتسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجه المخيمات الفلسطينية في ظل تحديات كورونا والظروف الاجتماعية المختلفة.

وذكرت المؤسسة أن التدريب جاء ضمن مشروع "بلا قيود" بدعم من برنامج تعزيز دور اللاجئين الفلسطينيين في التأثير على مناحي حياتهم (PART) المنفذ من قبل ال GIZ، وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية (BMZ)، والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة.