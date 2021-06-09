ماجدات فلسطين خلف قضبان السجون.. الأسيرة الطالبة شذى زياد الطويل





كتب: سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الباسقة عزيزات النفس والشموخ والكبرياء الأسيرات الفلسطينيات الماجدات جنرالات الصبر والصمود القابعات في عرين الأسود تنحني الهامات وتطأطأ الرؤوس لهن إجلالاً وإكباراً لصمودهن الاسطوري وهن يسطرون أروع الملاحم البطولية في الصمود والتضحية والفداء والإقدام في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان في ساحات المواجهة بقلاع الأسر.

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف معاناة الأسيرات الفلسطينيات الماجدات المعذبات والمنسيات في غياهب سجون الاحتلال واللواتي يتجرعن المرار والألم وقسوة السجن وجبروت السجان ورطوبة الزنازين وبرودتها المظلمة التي تنخر عظامهن وقضبان الحديد التي تأكل من أجسادهن الضعيفة وسنوات العمر التي تفنى زهرة شبابهن وتذوب أعمارهن وآمالهن وأحلامهن خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية فمنهن الأُم والأخت والجريحة ومَن هي في عمر الزهور من سن الطفولة.

والأسيرة الطالبة شذى الطويل، أبنة الواحد والعشرين ربيعاً هي أحد الأسيرات الفلسطينيات الماجدات اللواتي يتجرعن الألم في غياهب سجون الاحتلال ويعيشن واقع مرير جداً من تجاهل الاحتلال لمعاناتهن اليومية والمعتقلة في سجن الدامون .

الأسيرة الطالبة: شذى زياد الطويل

مواليد: 2001م

مكان الإقامة: مدينة البيرة

الحالة الاجتماعية : عزباء

العائلة الفاضلة: الأسيرة شذى هي باكورة أبناء عائلتها المكونة من 3 أنفار

المؤهل العلمي: تلقت تعليمها الدراسي في مدارس رام لله- مدينة البيرة حتى أنهت الثانوية العامة بنجاح وانتسبت لجامعة بيرزيت جامعة الشهداء تخصص برمجة كمبيوتر حتى السنة الثالثة في كلية تكنولوجيا المعلومات.

تاريخ الاعتقال: 2/11/2020م

مكان الاعتقال: سجن الدامون

التهمة الموجة إليها: نشاطها الطلابي السياسي في جامعة بيرزيت.

الحالة القانونية : موقوفة

إجراء تعسفي وظالم: يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسيرة شذى الطويل، من رؤية اهلها بحجة "المنع الأمني" إن الاحتلال ما زال يرفض إصدار تصاريح زيارة لذويها بحجة انتشار فيروس كورونا، والآن أصبح يشترط حصول الأهالي على اللقاح اللازم ضد فيروس كورونا كي تتم الزيارات.

الحالة الصحية للأسيرة: تعاني من حساسية في الصدر وهذا الشيء ما يقلق أهلها دائما عليها وخاصة انهم يعلموا ظروف الاعتقال السيئة لدى الأسيرات في سجون الاحتلال

الاعتقال: بعد اقتحام عشرات جنود الاحتلال المدججين بالسلاح تحت جنح الظلام لمنزل الأسيرة الطالبة/ شذى الطويل في مدينة البيرة جري اقتيادها من وسط أسرتها بطريقة همجية بتاريخ 2-11-2020م إلى مراكز التحقيق وخضعت لأيام متواصلة وسط العزل والتحقيق القاسي على ايدي ضباط التحقيق في سجن عوفر ومنعوها من مقابلة المحامي وثم نقلوها إلى سجن هشارون وبعدها إلى سجن الدامون وجرى عرضها على المحكمة العسكرية اكثر من خمسة مرات، لكنها في كل جلسة تمدد توقيفها بناء على طلب النيابة العسكرية والمخابرات.

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة