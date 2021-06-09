مؤسسات وفعاليات مجتمعية ومجتمع مدني في نابلس تعلن رفضها القاطع لحل المجلس البلدي واللجوء لسياسة التعيين

وطن: أكدت مؤسسات وفعالية مجتمعية وعائلية ومجتمع مدني في نابلس، رفضها القاطع لحل المجلس البلدي واللجوء لسياسة التعيين.

ودعت في بيان لها، وصل وطن، الأربعاء، جميع الأعضاء المستقيلين للعودة عن استقالتهم وتوزيع المناصب داخل المجلس ضمن رؤية مهنية وتتوافق مع مصلحة البلدية والبلد وخدمة مواطنيها.

كما أكدت في البيان على أهمية إجراء الانتخابات المحلية وألا تتجاوز يوم 13/11/2021.

وذكر البيان ان "مؤسسات نابلس وشخصياتها الوطنية والمجتمعية ومواطنيها ومن منطلق الحرص على البلدية والحالة الديمقراطية واحترام رغبة الناخبين ودورية الانتخابات فإننا ندعو الأخوة والأخوات في المجلس البلدي الى التمتع بأعلى درجات المسؤولية وحل كافة القضايا وإعادة الأمور لطبيعتها تجنبا بنابلس من الفتنة وحفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي".

يشار إلى أن الكتلة الأكبر في البلدية هي عبارة عن ثلاث كتل متحالفة، اتفقت فيما بينها على أن تتقاسم كتلتين منها رئاسة البلدية، وفي حال لم تجرى الانتخابات بعد الأربعة سنوات تستلم الكتلة الثالثة رئاسة البلدية، وهو الأمر الذي أدى لنشوب خلافات داخل المجلس البلدي، وسط مطالبات من البعض بحله وتعيين لجنة حكومة لتسيير أعماله لحين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

فيما يلي المؤسسات الموقعة على البيان:

تجمع مؤسسات المجتمع المدني

تجمع النقابات المهنية

ملتقى رجال الأعمال

غرفة تجارة وصناعة نابلس

مجلس أمناء تجمع الدواوين

اتحاد المقاولين

تجمع أبناء البلد