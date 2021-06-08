النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في تل السبع

وطن: قُتِل شاب من تل السبع في النقب، إثر جريمة إطلاق نار، ارتُكِبت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن الشاب ضحية جريمة القتل، هو كمال عبد الكريم أبو غليون، ويبلغ من العمر 30 عاما، وأنه أُصيب إثر شجار تخلّله إطلاق نار، في حارة رقم 1 في تل السبع.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ثم نقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج، غير أن محاولات الإبقاء على حياته، باءت بالفشل.

وأصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية شقيب السلام بمنطقة النقب كذلك، مساء السبت الماضي.

41 قتيلا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 38 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، بالإضافة إلى مقتل شابة عربية (30 عاما) قُتِلت في جريمة ارتُكبت في إيلات، وكمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

(عرب 48)