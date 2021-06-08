غوتيريش أميناً عاما للامم المتحدة لولاية ثانية

وطن: صادق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على تولي أنطونيو غوتيريش (72 عاما) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين عامَي 2022 و2026.

وأعلن رئيس مجلس الأمن، سيفن يورجنسن، عن دعم المجلس لتعيين أنطونيو غوتيريش لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة.

وقال السفير الإستوني يورجنسن، الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن في تصريحات للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "المجلس يدعم تعيين غوتيريش لولاية ثانية كأمين عام للمنظمة الدولية، مدتها 5 سنوات تبدأ مطلع العام 2022".

ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ كانون الثاني/ يناير 2017، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ولم تتم الموافقة على نحو عشرة ترشيحات فردية لأنها لم تحظَ بدعم أيّ من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بإجماع أعضائه الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش. ويُنتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريبا.

بدوره، أعرب غوتيريش عن امتنانه لأعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، بعد توصيتهم أعضاء الجمعية العامة للمنظمة (193 دولة) بتعيينه أمينا عاما لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وتنص المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمين العام يتم تعيينه من جانب الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الأمن.

وفي بيان أصدره المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، قال غوتيريش إن "السعي، بصفتي أمينا عاما، لتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق الخاص بالأمم المتحدة، هو واجب نبيل، وأشعر بالتواضع الشديد إذا عهدت الجمعية العامة إليَّ بمسؤوليات ولاية ثانية".

ومعلقا على اعتماد المجلس قرارا يوصي بتعيينه لولاية ثانية، قال غوتيريش إنه "لشرف عظيم، إنني ممتن للغاية لأعضاء المجلس على الثقة التي أولوها لي