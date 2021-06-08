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الاسيران المقدسيان أبو سنينة و الفيراوي يدخلان عامهما الاعتقالي الثامن

08.06.2021 11:02 PM
الاسيران المقدسيان أبو سنينة و الفيراوي يدخلان عامهما الاعتقالي الثامن

وطن: دخل الاسيران المقدسيان  أحمد إبراهيم عثمان أبو سنينة (28 عاما) وزميله محمد حسن موسى الفيراوي (24 عاما) من سكان البلدة القديمة عامهما الاعتقالي الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال.

و كان الاسيران قد اعتقلا في شهر أيار 2014 و وجهت لهما المحكمة الظالمة عدة تهم ابرزها القاء حجر على رأس جندي اسرائيلي ، ففرضت حكما بالسجن لمدة تسع سنوات على ابو سنينة و غرامة مالية بقيمة مئة الف شيكل، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات على الأسير  الفيراوي و غرامة مالية عالية.


 

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