الاسيران المقدسيان أبو سنينة و الفيراوي يدخلان عامهما الاعتقالي الثامن

وطن: دخل الاسيران المقدسيان أحمد إبراهيم عثمان أبو سنينة (28 عاما) وزميله محمد حسن موسى الفيراوي (24 عاما) من سكان البلدة القديمة عامهما الاعتقالي الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال.

و كان الاسيران قد اعتقلا في شهر أيار 2014 و وجهت لهما المحكمة الظالمة عدة تهم ابرزها القاء حجر على رأس جندي اسرائيلي ، ففرضت حكما بالسجن لمدة تسع سنوات على ابو سنينة و غرامة مالية بقيمة مئة الف شيكل، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات على الأسير الفيراوي و غرامة مالية عالية.



