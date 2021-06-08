خلال ندوة لـ"حملة الدولة الديمقراطية الواحدة".. عوض عبد الفتاح: إيقاع أكبر قدر من الألم هو استراتيجية المستعمر لتكريس الهيمنة وكي الوعي

وطن: قال المنسق العام لحملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية عوض عبد الفتاح، "ان ايقاع اكبر قدر من الالم والحرمان هو استراتيجية كل مستعمر وسلوك بنوي لصيق به، والهدف منه تكريس الهيمنة الدائمة، وفي طيات هذه الاستراتيجية يأتي هدف كي وعي الضحية واقناعها بالعجز ودفعها للاستلام، وقد اعتمد المستوطن الصهيوني هذه الاستراتيجية منذ غزوه لفلسطين".

وأضاف عبد الفتاح خلال ندوة لـ"حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية"، والتي أدارها عبر تقنية "الزووم"، "رغم كل ما يمتلك من القوة العسكرية وتمكنه من احتلال الارض وضم انظمة عربية ساقطة وطنيا واخلاقيا الا انه يعجز عن احتلال الشعب صاحب الأرض".

وخلال الندوة التي نُظمت بعنوان "أصوات من غزة- شهادات شخصية للنجاة من العدوان الإسرائيلي في أيّار 2021"، قال عبد الفتاح: الأغلبية الساحقة من اهلنا في غزة لاجئون ويفصلها عن ارضهم التي هجروا منها بضع كيلومترات".

وأضاف: نسلط الضوء اليوم في هذه الندوة على الجانب الانساني ونستمع لحكايات الألم والوجع والحزن والفقدان، ونحن الفلسطينيون نحتاج اكثر من غيرنا لنعيش هذه القصة لا لتكبلنا بل لتجدد انسانيتنا وتماسكنا الاجتماعي.

وأَضاف: كان لافتا في العدوان الاخير ان هناك التفافا شعبيا شاملا وشعورا بالعزة والفخر تجاه المقاومة التي خاضها اهل غزة، تلك المقاومة التي هبت نصرة للقدس والارض المستعمرة، والخلاصة ان شعبنا يتوق للوحدة الوطنية والنصر والحياة الحرة الامنة.

وخلال الندوة، استعرض عدد من الأهالي في قطاع غزة المحاصر، قصصهم الحية الشاهدة على العدوان، وفيما يلي الشهادات الحية:



روت آية الغزاوي، ( ناشطة وكاتبة و معلّمة، قصتها وتجربتها الشخصية خلال العدوان الاخير على قطاع غزة)، قائلة: جاء العدوان ليعيد لنا كل الذكريات الاليمة التي نحاول تجاوزها، حيث كان العدوان الاخير الافظع والاكثر كارثية، وتزامن مع الذكرى ال73 لبداية النكبة، وتزامن مع عيد الفطر الذي كنا نستعد لاستقباله بحفاوة، فبينما كنا نذهب للأسواق لشراء الملابس قامت "إسرائيل" بشن عدوانها على غزة فقتلت اطفالنا وهم يحملون ملابس العيد، فوأدت فرحتهم في مهدها".

وأضافت: لم استطع متابعة التعليم، خاصة ان طالباتي لم يكن قادرات على متابعة دروسهن فبعضهن فقد بيوتهن، واخريات فقدن افراد من اسرهن.

وتابعت: لم نستطع النوم بسب الغارات المتتالية، كنت وأخواتي الثلاث وامي نجلس في غرفة واحدة، فإذا استشهدنا أن نستشهد كلنا ولا يبقى احد منا ليقيم الحداد على اخر، كنت اصاب بتقلصات معوية وصعوبة في التنفس، بسبب القصف.

واستكملت شهادتها قائلة: كنا نتناوب على شاشات هواتفنا حتى نتابع الاخبار وكي نحافظ على شحن بطارياتنا، لانقطاع الكهرباء، فلم تكن تأتي الا 3 ساعات في اليوم.

وقالت "حان الوقت أكثر من اي وقت مضى للدعوة لحملة الدولة الديمقراطية الواحدة بعيدا عن الحلول العنصرية المقترحة، وتكثيف حملات المقاطعة ليس فقط لمدة اسبوع، بل حتى التحرير، اعتقد بانه من المهم الدعوة للاستمرارية في الاشتباك".

أما أيمن علي، (عضو في اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال في غزة، مهندس وأبّ، من جباليا شمال غزة)، فقال: إن العدوان الاخير عل غزة كان ضمن الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني، لأول مرة تشعر بكم الحقد الموجود في علمية القصف لقطاع غزة، لحظات كانت صعبة جدا.

وأضاف في روايته: أسكن في شقة في برج قرب المينا، يبعد البرج 200 متر عن برج هنادي الذي تم تدميره في بداية الحرب، كانت الساعة وقت الافطار، بدأ اول صاروخ تحذيري وبدأ بقصف البرج في الطوابق العليا، كانت الاصوات عالية جدا، الاطفال مرعوبين، بعد قليل تم تدمير البرج كليا، اصحاب الشقق السكنية خرجوا ولجأوا للعمارة التي نسكنها، بعد القصف خرجت وذهبت الى البرج المدمر، ورأيت العائلات وهي تنظر لبيوتها وصورها منشورة في الشوارع ومتطايرة بفعل قوة القصف، كان المشهد لا يوصف.

وتابع: مع تدمير البرج الكهرباء انقطعت بسبب تدمير اعمدة الكهرباء.. هذا قدرنا كشعب فلسطيني ويجب أن نواصل المسيرة، ودائما في خبايا العدوان والمأساة لو نظرنا الى الوحدة الوطنية التي كانت موجودة، يمكن أن تعطينا دفعة للمستقبل.

أما عادل البربار، (لاجئ من يافا يعيش في غزة، ناشط في مقاطعة الاحتلال، عضو في حملة الدولة الديمقراطية الواحدة، وصاحب مكتبة حنظلة، وأبّ لولدين)، فقال "هي ليست حرب هي عدوان مدمر تخطى جرائم النازية من قوى عظمى بكافة تسلحها على جزء من شعب فلسطيني".

وأضاف، تحمّل القطاع حرب شرسة مدمرة، من احدث الاسلحة الامريكية، دكت غزة على مدار 11 يوما ليل نهار، لم يكن يوجد اي هدنة ولو لبضع ساعات كما كان يحصل سابقا، يجب ان يعلم العالم انه لا يوجد مكان امن في غزة، لا يوجد ملاجئ، العائلات التي أبيدت بالكامل في شارع الوحدة الذي كان يقول الكل انه مكان آمن.

وتابع: بحثنا عن اكثر غرفة آمنة في البيت، كنا في معاناة مركبة، معاناة من القصف والدمار والرعب والحفاظ على العائلة، كانوا يخشون الذهاب الى الحمام، ما زاد من معاناتي انه تم قطع الكهرباء والماء والانترنت منذ اول ليلة من القصف، وهذا خلق لدي ازمة كبيرة، اني لم استطيع ان اعبر عما يحصل لدي وان اقول للعالم ما يحصل واكشف جرائم الاحتلال.

بينما عصام عدوان، (لاجئ من قرية بربرة الساحلية، صحفي، و منسق منظمة لسنا أرقاماً)، أوضح: خلال عملي كنت مضطرا ان أتعامل وفق سلم الاولويات، اي أن اذهب لأكثر منطقة حصل فيها دموية جراء الحرب، كنت اعاني من اختيار المنطقة، وهي ذات المعاناة مازالت مستمرة بعملي في غزة.

وقال: قررت أن ابقى في مدينة رفح خلال العدوان، اكتفينا بتغطية الاخبار باللغة الانجليزية وكتابة القصص عن تجاربنا على موقع" لسنا ارقاماً" وتقريبا شاركنا في 70 مشاركة اعلامية، وهذا لاقى اهتماما كبير في اواسط الاعلام الغربي ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت خلال حديثه الى أنه في فترة علاج نفسي بعد العدوان الاخير، مضيفا أن المعاناة مستمرة لأننا عرضة لهذه المجازر، ومن الممكن أن نكون في اي لحظة نحن القادمون في جولة العدوان القادمة.

بدورها، رجاء أبو جاسر، ( ناشطة في مقاطعة الاحتلال، ومعلّمة لغة انجليزية وأم لخمسة اطفال، ولاجئة من قرية نجد)، قالت "عشت اربعة حروب وإبادات، لكن لم اكن بالخوف الذي انا فيه اليوم، ربما لان اطفالي كانوا صغارا ولكن الان كبروا وعرفوا التاريخ مني".

واستكملت حديثها: من اول يوم للعدوان عرف اطفالي اننا تحت القصف واننا مهددون بخسارة أرواحنا او بيتنا، حيث في 2014 تعرض منزلنا لهدم جزئي ، وخسرت بناتي العابهن وكتبهن وحقائبهن المدرسية، وفي العدوان الاخير الامر زاد والخوف والقلق أيضا. مضيفة: أحوال أن أساعد بناتي في التخلص من الاثار النفسية ما بعد العدوان، لكنني أفشل في ذلك.

وقالت: تمت استضافتي في قناة الجزيرة باللغة الانجليزية وطلبوا ان اذهب لشارع الوحدة حيث حصلت مجرزة ابو عوف، بعد ما انتهى اللقاء فاذا بالطواقم الطبية تصرخ "هاتوا حرام وبطانية" لأنه وبعد 20 ساعة من القصف استطاعوا ان ينتشلوا 4 جثامين من عائلة ابو عوف، شاهدت هذه اللحظة كان الامر جدا صعب، ودخلت في نوبة بكاء هستيرية وحالة نفسية صعبة جدا.

أما (رفقة العمية، وهي لاجئة من قرية زرنوقة قضاء الرملة، تعيش في غزة، وناشطة في مقاطعة الاحتلال، وتعمل مخبرية، وكاتبة)، فقد قالت: كتبت مقالا عن ليلة الخميس 12 من ايار، اليوم الثالث للعدوان، روت فيه احداث الليلة، "اختبأنا في المطبخ انا وزوجي وطفلتي، لم ننم طوال الليل، كانت اسئلة الطفلتين تزيد وتكبر، ولم أكن اعرف ماذا اجيب وكنا نقول لهن ان هذه العاب نارية ولكن كنا ندرك ان هذه الوسيلة ليست الصحيحة لإخبارهن بما يحصل".

وأضافت: "اسرائيل دكت البيوت على رؤوس ساكنيها، حاولت في اول غارة ان ترهب العائلات، المقاومة مستمرة لم تستسلم ، العائلات القاطنة على اطراف القطاع فرت من منازلها لا تحمل الا اوراقها الثبوتية، جرائم ابادة جماعية، عائلات بأكملها مسحت من السجل".

وتابعت: "هذه الحرب مختلفة عن سابقاتها المقاومة لبت نداء اهل القدس الذين نسيهم العالم، ولبنت نداء المسجد الاقصى وباب العامود، وهذا كله اضفى على المقاومة طابعا تحرريا وثوريا مختلفا عن الطابع الدفاعي الذي شهدناه سابقا".

أما مكرم أبو العوف، (مترجمة مقيمة في الولايات المتحدة، و ابنة احدى العائلات التي سقطت ضحية لمجزرة شارع الوحدة)، قالت إن الالم لا يوصف، عندما حصلت مجزرة اقاربي، وعندما شاهدت مقاطع الفيديو لم يبقى الكلمات كي تسعفني.

وتتابع، "نحن نعلم ان اسرائيل تتعامل معنا على اننا تهديد ديمغرافي وان مجرد وجودنا هو مقاومة".

ولفتت الى أن حملة المقاطعة هي احدى الوسائل المجدية والتي تحقق حل الدولة الواحدة، دائما اقول ان الهدف الوحيد من المقاطعة انهاء الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني.

من جانبها، نعيمة الدقشة (لاجئة من قرية حمامة، ناشطة و كاتبة، و طالبة ماجستير في المملكة المتحدة، و ابنة إحدى العائلات التي تعرضت لهدم منزلها خلال العدوان)، قالت "أخبرني احد الاصدقاء ان منزل شقيقي قصف، فحاولت التواصل مع احد في غزة لأطمئن، ولكن للأسف كان قد قصف وكانت عائلة اخي خارجه، ولكن ما يؤلم انه في اول ليلة بعد قصف المنزل طلب ابن شقيقي البالغ من العمر 3 سنوات، من والده قائلا "بابا بدي ارجع البيت وانام وبدي بسكليتي"، لقد عزة والده ووالدته عن الرد على طلبه.

وأضافت: عندما نوصف ما حدث في غزة او ننقل الصورة للمجتمع الدولي يجب علنيا ان نتأهب لكل كلمة نقولها، لان هناك من يستغل ما نقول لما يخدم الاحتلال الاسرائيلي.