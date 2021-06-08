"كابينيت" الاحتلال يقرر تأجيل "مسيرة الأعلام" في القدس حتى الثلاثاء

وطن: أعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت الاحتلال" مساء اليوم، الثلاثاء، تأجيل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، حتى يوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو الجاري، على أن تقام بموجب مخطط يتوافق عليه المستوطنون مع الشرطة.

جاء ذلك على الرغم من إصرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على إقامة "مسيرة الأعلام"، يوم الخميس المقبل، رغم تحذيرات الأجهزة "الأمنية" الإسرائيلية، من أن يؤدي ذلك إلى "تأجيج الأوضاع الأمنية".

وخلال جلسة الـ"كابينيت"، أوصى كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان، ورئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، والمفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شفتاي، بعدم إقامة المسيرة وفقا للمخطط الأصلي الذي يقضي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب العامود والمرور من الحي الإسلامي وصولا إلى باحة حائط البراق.

ونقلت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو شدد في محادثات مغلقة على ضرورة إقامة مسيرة المستوطنين في القدس بمسارها المقترح من قبل المنظمات الاستيطانية. وقال نتنياهو: "نحن لا نستسلم لحركة حماس. أعتقد أن المسيرة يجب أن تُقام كما هو مخطط لها، ليس المقصود من هذا القرار إحباط إقامة الحكومة الجديدة على عكس ما يقال".

ولفت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى ما وصفه بـ"مناقشات حادة" بين وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، ونتنياهو، حول السماح بإقامة المسيرة.

من جانبه، اعتبر وزير "الأمن الداخلي"، أمير أوحانا، أن "الهدف المعلن من عملية ‘حارس الأسوار‘ (الحرب الأخيرة على قطاع غزة) هو تعزيز الردع؛ ما الرسالة التي نرسلها لحماس بإلغاء مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس؟ نحن نمنح بذلك حركة حماس صورة نصر". وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين إنه "لن نستسلم، يجب أن إقامة المسيرة بأي ثمن".

(عرب 48)