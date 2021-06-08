عودة آلاف المواقع الإلكترونية للعمل بعد عطل عالمي في الإنترنت

وطن: عادت آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية والإعلامية ومواقع التواصل في مختلف أرجاء العالم للعمل، بعد عطل طال شركة فاستلي الأمريكية الموفرة لخدمات الحوسبة السحابية.

وأدرج موقع "داونديتكتور دوت كوم" الذي يرصد أعطال الإنترنت مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها "ريديت" و"أمازون" وCNN و"باي بال" و"سبوتيفاي" و"نيويورك تايمز" وشبكة الجزيرة الإعلامية ضمن المواقع المتعطلة.

وقالت "فاستلي"، إحدى أكثر الشركات المستخدمة لتوزيع المحتوى في العالم، إن المستخدمين سيشهدون زيادة في التحميل مع عودة الخدمات العالمية تدريجيا.

وقال بن وود كبير المحللين في شركة "سي.سي.إس إنسايت" للاستشارات إن "أحداث مثل هذه تسلط الضوء على هشاشة الإنترنت واعتمادها على مزيج من التكنولوجيا المتشرذمة. ومن المفارقات أن هذا أيضا يلقي الضوء على قوتها وسرعة علاج مشكلتها".

وأضاف: "تصدر عطل مثل هذا عناوين الأخبار على مستوى العالم يظهر أنه حدث نادر من نوعه".

وكتب النائب العام بالمملكة المتحدة على تويتر في وقت سابق أن الموقع الرئيسي للحكومة البريطانية تعطل، وأرفق مع تغريدته عنوان بريد إلكتروني للاستفسارات.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن العطل ربما يكون قد أثر على مواطنين يسجلون أسماءهم للحصول على لقاح كوفيد-19 أو يتلقون نتائج فحوصاتهم.

المصدر: (رويترز)