يورو 2020: منتخب فرنسا الأوفر حظا للتتويج

وطن: بيّنت دراسة لباحثين من جامعات في 4 دول مختلفة، أن منتخب فرنسا المتوّج ببطولة كأس العالم بنسختها الأخيرة، هو الأوفر حظا لحصد لقب البطولة الأوروبية "يورو 2020".

وحسب دراسة "تنبؤات التعلم الآلي الهجين"، فإن المنتخب الفرنسي حصل على 14.8% في قائمة المنتخبات المرشحة للقب اليورو، فيما حل نظيره الإنجليزي ثانيا بحصوله على 13.5% مقابل حصول المنتخب الإسباني على 12.3%.

واقتسمت البرتغال، حاملة اللقب المركز الرابع مع ألمانيا بحصول كلاهما على 10.1%.

واستخدم العلماء في جامعات دورتموند، وميونخ بألمانيا وإنسبروك بالنمسا، وجينت في بلجيكا ومولده بالنرويج، 4 نماذج توقعات مختلفة، ومحاكاة لمباريات يورو 2020 التي تقام في الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 11 تموز/ يوليو، وتم تكرار الأمر 100 ألف مرة على هذا النحو.

لكن أستاذ الإحصائيات اخيم زيليس بجامعة إنسبروك، حذر من أن "طبيعة التوقعات من الممكن أن تكون خاطئة وإلا فإن بطولات كرة القدم ستصبح مملة".

وأضاف "نقدم احتمالات وليس تأكيدات".