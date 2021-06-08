الاحتلال يهدم بركسًا وغرفة زراعية في الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية وبركساً للأغنام في مسافر يطا وقرية تواني جنوبي الخليل.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية في تجمع الركيز بمسافر يطا، تعود للمواطن فضل رباع العمور.

وأضاف أن آليات الهدم انتقلت إلى قرية تواني، وهدمت بركساً للأغنام يعود للمواطن محمد عيسى ربعي.

في السياق، منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة إعمار الخليل من ترميم إحدى المنازل الواقعة في منطقة السهلة بالبلدة القديمة، وأجبرتهم على إخراج معداتهم.