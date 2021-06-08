غنيم: سلطة المياه باشرت بشكل عاجل بعملية إصلاح الاضرار في شبكات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة

وطن: التقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم منسق الأمم المتحدة الإنساني والمنسق المقيم ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستنبرغ وبحضور وفد يشمل ممثلة منظمة اليونيسيف لوسيا لامي ومسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نويل تسكوراس وذلك لبحث اضرار قطاع المياه والصرف الصحي التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والية العمل والتدخلات الطارئة المطلوب القيام بها بشكل عاجل، في إطار التعاون والتنسيق مع سلطة المياه لتوحيد الجهود لاصلاح الأضرار العاجلة و القيام بعملية تشغيل المرافق الحيوية للمياه و الصرف الصحي على الأرض، حتى لا يعود الوضع الكارثي لقطاع غزة، مؤكدا في هذا السياق على مباشرة سلطة المياه الفورية بالتعاون مع الاطراف ذات العلاقة لاصلاح الاضرار العاجلة.

كما شدد المهندس غنيم للسيدة هاستينغز على الدور الهام الذي تلعبه منظمات الامم المتحدة لتوفير وتأمين المواد والمعدات اللازمة ، واهمية التدخلات السريعة ذات الطابع الانساني لتلبيه الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومن أهمها المياه والصرف الصحي خاصة للمواطنين الذين هدمت منازلهم وباتوا بلا مأوى.

من جانبها اكدت هاستنبرغ انه جاري العمل مع مختلف المؤسسات والمنظمات التابعة للامم المتحدة لتأمين دخول المواد والمعدات اللازمة لضمان استمرار تشغيل المنشات المائية وتوفير قطع الصيانة والتشغيل اللازمة.