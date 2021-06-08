مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية تنتهي من تنفيذ برنامج حل المشكلات Problem Solving

وطن: ينعقد في الشهر الحالي الأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI 2021، حيث عملت مؤسسة مجموعة الاتصالات ومنذ العام الماضي وبهدف رفع مستوى كفاءة الفريق الممثل عن فلسطين في الأولمبياد على تنفيذ برنامج حل المشكلات، حيث التحق في البرنامج مجموعة من طلاب المدارس من عمر 12 وحتى 18 عام، وقد أقيمت منافسة محلية من 40 مترشح من مختلف المحافظات الفلسطينية لاختيار الفريق الممثل عن فلسطين وقد تمكن ثلاثة طلاب من الملتحقين في البرنامج من الانضمام إلى الفريق الفلسطيني المكون من خمسة أعضاء، يذكر أن برنامج حل المشكلات ينفذ من خلال مجموعة الاتصالات وبالتعاون مع منصة مشكاة وهي شركة ناشئة فلسطينية تعمل على تقدم أسلوب تعليمي يلائم حاجة المستقبل وتهدف إلى تحسين جودة التعليم في فلسطين، بحيث تقوم مشكاة وبالتعاون مع مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية على تدريب الطلبة الملتحقين في البرنامج وتجهيز أحدث طرق التعليم على التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات.

وقالت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية الجهة المنفذة للبرنامج "إن هدف البرنامج الرئيسي هو تطوير مهارة حل المشكلات لطلاب المدارس عبر تحفيز التفكير النقدي والإبداعي، وتنشيط عقول الطلبة للابتعاد عن التلقين والحث على التفكير التحليلي وحل المشكلات، ونظرًا لوجود مجال يهتم بالبرمجة التنافسية الذي يخلط ما بين علم الحاسوب وحل المشكلات عن طريق التفكير المنطقي، حيث يهدف البرنامج لتأهيل الطلبة على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجال حل المشكلات البرمجية ويؤهلهم لشحذ مهاراتهم في التفكير وتحليل المشكلات".

وأضافت أبو عون حمد أن البرنامج يقدم مصدرين تعليميين في مجال حل المشكلات، الأول يتميز بالتركيز على التفكير المحوسب، والثاني يهتم بالتفكير باستخدام الرياضيات، وتعد المدة المفترضة للبرنامج سنة، تنتهي مع انطلاق الأولمبياد، على أن تستمر المجموعة في تقديم البرنامج للطلاب الراغبين في الاستمرار، ويذكر أن البرنامج يتم تنفيذه أونلاين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI انطلق للمرة الأولى عام 1989، وبدأت فلسطين بالمشاركة في الأولمبياد من العام 2016، إذ يعتبر الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أهم مسابقة برمجة دولية تعقد لطلاب المدارس حول العالم حيث يشارك فيها فرق من أكثر من 88 دولة بإشراف لجنة دولية ومنظمة اليونيسكو، ويعمل المتسابقين بشكل فردي على إيجاد حلول لمجموعة من الأسئلة التي تمثل مشاكل حياتية باستخدام الخوارزميات الذكية وتقنيات البرمجة المتقدمة. وتستضيف سنغافورة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في شهر حزيران/يونيو الجاري من هذا العام.