مصنع "مرجان" يحصل على البراءة

وطن: بعد مناشدة صاحب مصنع مياه "مرجان" حمادة عبد الرازق، القضاء عبر وطن بإنصافه، وبعد عامين من المداولات في المحكمة، أصدرت محكمة الصلح في رام الله، قرارا ببراءة المصنع من التهم الموجهة للمصنع.

وقال المستشار القانوني لشركة "مرجان" المحامي معتصم عواودة لـ وطن ان ما جرى بحق المصنع هو نوع من أنواع المنافسة غير الشريفة، التي تؤدي أحيانا الى ارتكاب جرائم.

ولفت الى ان القضية كانت بإحالة مدير شركة "مرجان" الى المحكمة بتهمة الغش في المنتجات والتسبب بالإضرار بحياة الآخرين.

ولفت عواودة الى ان القصة بدأت بتوقيف مدير شركة "مرجان" حمادة عبد الرازق لمدة يومين على ذمة النيابة العامة، التي قدمت طلب تمديد توقيف المتهم 15 يوما، الا ان مدة التوقيف التي أمضاها هي 10 ايام، بعد ذلك قامت النيابة العامة بتحويل الملف الى محكمة صلح رام الله.

ولفت عواودة الى ان النيابة العامة قدمت بيّناتها لدى المحكمة وكذلك فريق الدفاع، حيث أثبتنا أنّ المتهم لا علاقة له بما اتهم به، وان ما جرى هو في إطار المنافسة.

واكد عواودة انه بعد تقديم البينات، لم تقتنع محكمة الصلح برئاسة القاضية ربى ياسين بما هو موجه للمتهم، وأعلنت براءته قبل ثلاثة أيام.

وتعود قصة مصنع المياه الى عام 2019، حيث اتهم بتوزيع عبواتٍ فاسدة في إحدى المؤسسات الرسمية (الشرطة الفلسطينية)، في مدينة رام الله، وقد اثار ذلك ضجة كبيرة في صفوف المواطنين وكذلك في وسائل الإعلام ، ما دفع وطن انذاك الى التوجه مباشرة الى المصنع دون تنسيق والتأكد من الوضع داخل المصنع.

وكانت وطن تابعت القضية.. للمزيد: بالفيديو.. مصنع المياه لم يغلق وصاحبه لم يعتقل وصرح عبر وطن: الاتهامات الموجهة لنا غير صحيحة وعلى القضاء إنصافنا!



