غنيم يلتقي ممثلة الصليب الأحمر في غزة لبحث وتنسيق التعاون بين الجانبين

وطن: التقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم ممثلة بعثة الصليب الاحمر في غزة كيريم موللر في لقاء خصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين لا سيما في ظل العدوان الا خير على قطاع غزة وما نجم عنه من اضرار طالت كافة مناحي البنية التحتية ولا سيما المنشات المائية والتي تتطلب العمل العاجل والتدخل السريع لمعالجة الاضرار .

وأكد الوزير غنيم في بداية اللقاء على الخطوات السريعة التي قامت بها طواقم سلطة المياه والشركاء ذوي العلاقة والتي ساهمت في اصلاح العديد من الخطوط والشبكات لضمان عودة خدمات المياه والصرف الصحي.

واشار الوزير غنيم في هذا الجانب الى اهمية تضافر الجهود والتعاون من قبل الصليب الاحمر للعمل على توفير قطع الغيار والمواسير والوصلات اللازمة والتي تستخدم للتدخلات العاجلة وضمان توفرها في المخازن التي تم تجهيزها سابقا، حيث تأتي هذه الاجراءات في اطار خطة مواجهة الطوارىء التي تم التوافق عليها بين سلطة المياه والصليب الاحمر والهادفة الى تجهيز قطاع المياه لمواجهة اي اعطال ناجمة عن العدوان الاسرائيلي او حدوث اية كوارث طبيعية.

كما ناقش اللقاء ضرورة التدخل العاجل من قبل الصليب الاحمر للمساهمة في اجراء الاصلاحات الضرورية لخطوط الصرف الصحي الناقلة في اماكن مختلفة في قطاع غزة، والقيام بعمل الصيانة اللازمة للمولدات الكهربائية في مرافق الصرف الصحي.

من جانبها اكدت موللر مضيهم بالعمل وفق خطة الطوارىء التي تم التوافق عليها مع سلطه المياه وفق الاولويات والاحتيات الانسانية الطارئة، مشيرة الى ان تدخلات الصليب الاحمر تتم على مستويات قصيرة الامد وطويلة الامد وهي تتضمن كافة الاولويات التي تضعها سلطة المياه من خلال تقييمها للواقع المائي والانساني والخدماتي لتحقيق الفائدة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على بحث كافة التفاصيل الفنية واليات العمل لتوفير الاحتياجات اللازمة والطارئة من المواد والمعدات للتمكن من التدخل العاجل في حال حدوث اي طارىء، وايضا لتحقيق تكاملية العمل بين مختلف الاطراف وفق الخطة الاساسية لسلطة المياه التي تضع بعين الاعتبار العمل في كافة المناطق بعدالة.