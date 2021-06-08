" القدس" الجبهة رقم (1)

كتب د. هاني العقاد : تصر إسرائيل علي الاستمرار في تنفيذ مخطط التهويد والاستيطان في الضفة الغربية والقدس وتجري عمليات التهويد بالتزامن مع عملية ضم أراضي الضفة الغربية وقضمها من خلال البؤر الاستيطانية الجديدة في كافة المحافظات واهمها الاغوار الشمالية وتوسيع المستوطنات القائمة علي أراضي المواطنين وأضافت أحياء جديدة لها وبناء وحدات سكنية جديدة في اطراف تلك المستوطنات بهدف توسيعها علي حساب اراضي المواطنين الفلسطينيين ، كانت معظم المستوطنات الكبرى قد أقيمت لتقطيع أوصال الضفة وتفصلها عن بعضها البعض وتفصلها عن مدينة القدس العاصمة، بالإضافة إلى الطرق الالتفافية والمتنزهات التوراتية ومشاريع استيطانية كثيرة تحت مسميات متعددة.

تركز إسرائيل منذ فترة طويلة كافة عمليات التطهير العرقي بالمدينة المقدسة وتوظف أدوات التطهير المختلفة لطرد الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم التي سكنوا فيها منذ فجر التاريخ و توارثتها اجيال بعد اجيال , حي بطن الهوى في سلوان وحي الشيخ جراح شاهدين علي هذه السياسة العنصرية والتي لن وستبقى منطقة صراع ديموغرافي وديني وسياسي الي الابد .

القدس باحيائها وحاراتها ومسجدها الأقصى وأبوابه الثمانية كلها هدف استيطاني تهويدي خطير لم تتوقف اسرائيل عن تحقيقه يوما من الايام مهما بلغت المواجهة مع الفلسطينيين، نعم تهدأ قليلا عمليات الهدم والطرد وتبعد المزيد من العمليات عن عيون الإعلام لكنها لم تتوقف .

هذه الايام يعود مسلسل الكراهية واستخدام الشبيبة الاسرائيلية كادوات لهذه السياسة تحت مسميات عديدة منها مؤخرا "مسيرة الإعلام "التي توقفت في 11 الشهر الماضي بسبب تصاعد المواجهة بين اسرائيل والفلسطينيين والتهاب كافة مناطق فلسطين بما فيها الداخل الفلسطيني المحتل ودخول المقاومة الفلسطينية المعركة وقصف القدس وتل أبيب مما دفع بمنظمي هذه المسيرات الاستيطانية لإلغاء ما كانوا ينوون تنفيذه عشية ما كان يسمى " توحيد القدس " .

مسيرة الإعلام ليس مسيرة سلام وانما "مسيرة حرب وكراهية" تنظمها شبيبة الصهيونية الدينية لتجوب مناطق الفلسطينيين واحيائهم وحاراتهم في القدس وتهتف بالموت للعرب وتثير الرعب والخوف للسكان المدنين الامنين ويعتدي من خلالها هؤلاء المتطرفين علي البيوت الفلسطينية بالزجاجات الحارقة والحجارة وتخريب الممتلكات وكل هذا يجري تحت حماية الدولة التي تتباهي بالديموقراطية في العالم .القدس هي مدينة الحرب والسلام ,تبدأ منها الحرب ويعم السلام ارجاء الدنيا من بواباتها انها الجبهة رقم (1) في معادلة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني وستبقي هكذا الي ان تتحرر ويندحر الاحتلال المجرم عنها ، بعد المواجهة الاخيرة في القدس والتي قالت فيها المقاومة الفلسطينية كلمتها تغيرت المعادلة ولم تعد غزة البقعة الساخنة والتي قد تشهد مواجهات دامية ولا اي من مدن الضفة الغربية بل القدس بمقدساتها الميدان الحقيقي للمواجهة ، اي استقرار بالمنطقة واي امن يحتاجة الاسرائيليين لن يتحقق طالما قطعان المستوطنين يعيثون فسادا في الارض، توفر لهم دولة الكيان ما يحتاجونه من دعم امني و مالي لمواجهة الفلسطينيين في القدس .

لا اعتقد ان اسرائيل ردعت بعد الحرب الاخيرة لكنها تعتبر ان كرامة جيشها ومستوطنيها أهينت لذا فإن محاولات اقتحام الأقصى مستمرة وهناك دعوات عنصرية لها وتريد ان تثبت لمواطنيها والمستوطنين المتطرفين ان اسرائيل هي صاحبة الكلمة في القدس بطرفيها الشرقي والغربي وهي مدينة موحدة لاسرائيل .

لن يتخلي ساسة اسرائيل مهما تغيرت وجوههم عن تنفيذ المخططات التهويدية في القدس لن يتخلوا عن مخططات تقسيم المسجد الاقصي واستمرار المنظمات اليمينية المتطرفة التي تبرمج لمزيد من الاقتحامات ومسيرات الكراهية , المجتمع الدولي والامريكان يدركوا ان القدس هي الجبهة رقم (واحد) ان هدأت هدأت باقي الجبهات وان اشتعلت شرارة المواجهة فيها بين الفلسطينيين والإسرائيليين اشتعلت كل المناطق ودفع الجميع اثمان بالغة في الأرواح والمقدرات . البدء من القدس يمكن ان يحقق هدنة طويلة الامد لاسرائيل وتستعيد الهدوء لمواطنيها من خلال الهدوء في الاحياء العربية الفلسطينية هناك ووقف كل محاولات التطهير العرقي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم واحيائهم، لكن اعتقد ان اسرائيل لن تقنع بهذا وتعتبره ثمن كبير لا تستطيع ان تدفعه للفلسطينين اي انها لا تستطيع التخلي عن الاحتلال والكراهية والعنصرية وكل الموبقات بحق الإنسانية حتى لو تعرضت حكومة إسرائيل لضغط دولي كبير لتستجيب لنداءات العالم من اجل السلام العادل المبني علي أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .

ان كان العالم يبحث عن إجراءات لتحقيق هدنة طويلة الامد في غزة فعليه ان يقنع ان القدس هي الجبهة رقم (1) وليس غيرها ، يجب ان ينعم سكانها الفلسطينيين بالسلام وتتوفر لهم حقوقهم المدنية والسياسية وتحترم اسرائيل كافة المواثيق الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة ينبغي إنهاء الاحتلال فيها وعليهم ان يقنعوا ان صاعق التفجير لاي معركة يوجد علي بوابات المسجد الأقصى وحواري القدس وبيد المقدسيين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين علي السواء . لذلك اي تهدئة يبحث عنها الوسطاء الان علي اي جبهة غير القدس تبقي مضيعة للوقت دون نزع أسباب التوتر والمواجهة في القدس وأراضي الضفة الغربية أعتقد أنها محاولات بائسة سرعان ما تتفجر الصواعق من جديد وتعود المواجهة الدامية في كل مكان وتنطلق الصواريخ من غزة لتقصف تل أبيب والقدس وكافة المدن الإسرائيلية هذه المرة من جنوب فلسطين حتى صفد . غزة ليست عنوان التهدئة ولا رام الله ولا نابلس ولا جنين والاغوار بل القدس وعليه لابد من بحث موضوع وقف مسيرات الكراهية ومخططات التهويد والتطهير العرقي وهدم البيوت والاعتقالات اقتحامات الأقصى ومحاولة تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة اولا ومن ثم الحديث بحث التهدئة طويلة الامد .