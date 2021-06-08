تنصيب حكومة الاحتلال الجديدة الأحد المقبل

وطن: أعلن رئيس الكنيست، ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن تنصيب حكومة الاحتلال الجديدة وعرضها للتصويت لنيل ثقة الكنيست، سيكون يوم الأحد المقبل.

ويأتي قرار ليفين، بعد أن أكد، أمس الإثنين، أن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، "تمكن" من تشكيل حكومة جديدة.

وستكون "حكومة التغيير" بحال حظيت بثقة الكنيست، بالتناوب ما بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على أن يكون بينيت أولا بالتناوب، فيما سيشغل لبيد منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة.

ووفقا للبيان الصادر عن ليفين بشأن جلسة تنصيب الحكومة، ستعقد جلسة خاصة للكنيست يوم الأحد المقبل الموافق 13 حزيران/يونيو، حيث سيتم عرض الحكومة الجديدة للنيل ثقة الكنيست.