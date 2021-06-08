الإفراج عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بعد قضائه أكثر من 20 عاماً داخل سجون الاحتلال

رام الله - وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال أفرجت قبل قليل عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاماً) ، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد قضائه أكثر من 20 عاماً داخل سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو جابر بتهمة المقاومة خلال عام 2000 فترة انتفاضة الأقصى التي تصادفت في ذات السنة، وحكم عليه بالسجن المؤبد (20) عاماً، ليصبح مع مرور السنوات أقدم أسير أردني في الاحتلال، وهو من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان.