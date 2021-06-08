"كابينت الاحتلال" يجتمع اليوم لمناقشة مسيرة الإعلام في القدس المحتلة 

وطن: ذكرت وسائل الاعلام العبرية صباح اليوم الثلاثاء ان "كابينت الاحتلال" سوف يجتمع اليوم لمناقشة قضية مسيرة الإعلام في القدس المحتلة، التي ينوي المستوطنين تنظيمها في المدينة المحتلة يوم الخميس.

وسيناقش الكابينت قرار الالغاء الذي اتخذته شرطة الاحتلال والبدائل المطروحة .

وجاء هذا الاجتماع عقب ساعات من قرار شرطة الاحتلال الغاء مسيرة الاعلام، وتوجيه قادة اليمين المتطرف انتقادات للشرطة واتهامها بـ الخضوع لتهديدات المقاومة الفلسطينية.

وهدد قادة اليمين المتطرف انهم سيخرجون الى الشوارع يوم الخميس وهم يحملون اعلام الاحتلال على الرغم من قرار شرطة الاحتلال، في حين دعت جماعات الهيكل الى اقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم الخميس.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد هددت انها لن تقف صامتة في حال اقتراب مسيرة الإعلام من مدينة القدس والمسجد الأقصى.