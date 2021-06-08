تراجع تأييد "إسرائيل" في أوروبا

وطن: أظهرت بيانات مجموعة البحث والتحليل الدولية "يو غوف"، نتائج مثيرة بشأن تراجع شعبية دولة الاحتلال في عموم الدول الأوروبية، بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي أوقع مئات الشهداء والجرحى، ودمار البنية التحية ومئات منازل ومصالح الفلسطينيين في القطاع.

وقالت المجموعة في عرض للنتائج على موقعه، إن شعبية دولة الاحتلال تراجعت بشكل كبير في عموم أوروبا، منذ آخر اختبار أجرى في شباط/ فبراير الماضي. وطرأ انخفاض بمعدل التفضيل بنسبة 14 نقطة على الأقل في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.

وأشارت إلى أن البريطانيين كانوا الأقل تفضيلا لـ"إسرائيل"، حيث انخفض التأييد من -14 نقطة في فبراير إلى -41 في مستوى التأييد والتفضيل، مشددة على أنها الأدنى منذ عام 2016.

وظهر أن 13 بالمئة من حزب العمال فقط ينظرون بصورة إيجابية لـ"إسرائيل"، بينما 68 بالمئة ينظرون لها بصورة سلبية.

في حين أن ناخبي حزب المحافظين ينظر 53 بالمئة منهم بصورة سلبية لـ"إسرائيل"، مقابل 29 بالمئة بصورة إيجابية.

ولوحظ أن فرنسا انخفض فيها كذلك تأييد "إسرائيل"، من - 13 إلى -36 نقطة، وهو أدنى تأييد منذ 2019، هذا فضلا عن انخفاضات مشابهة في كل من السويد وألمانيا.

عربي 21