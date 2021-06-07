الدفاع المدني يتعامل مع عشرة حرائق محاصيل زراعية وأشجار في الخليل

وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل، منذ صباح اليوم الاثنين، مع عشرة حرائق طالت محاصيل زراعية وأعشاب وأشجار في مناطق متفرقة من المحافظة.

حيث عمل طاقم اطفاء مركز بيت اولا على حصر النيران التي نشبت في عدة دونمات من محصول القمح الجاف، كما تم السيطرة على حرائق طالت مناطق واسعة من الاعشاب الجافة والأشجار، فعملت الطواقم على السيطرة على النيران ومحاصرتها وحدت من انتشارها كما تم حماية الاراضي والممتلكات من الاحتراق.