تصفيات كأس العالم 2022.. منتخب يخوض مباراة من دون حراس للمرمى

وطن: اضطر منتخب قرغيزستان لكرة القدم اليوم الاثنين، لخوض مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمدافع لحراسة المرمى، بعد خضوع حراس المنتخب الثلاثة للعزل الذاتي بسبب كورونا.

ولعب المدافع القرغيزي إيزار أكماتوف في مركز حارس المرمى، واستقبلت شباكه هدفا واحدا في المباراة أمام منغوليا (0-1)، سجله اللاعب أويونباتارين مجيدوري، في الدقيقة 34 للضيوف.

وتوقف رصيد منتخب قيرغزستان بعد هذه الهزيمة، عند 7 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما تقبغ منغوليا في قاع الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويتصدر منتخب اليابان قائمة المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، وضمن تأهله إلى الدور الثالث من التصفيات، ويليع منتخب طاجيكستان في المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط حصدها من 7 مباريات أيضا.

وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات الثمانية في التصفيات مباشرة إلى الدور الثالث، والذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر المقبل، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

المصدر: (AP)