مؤسس"أمازون" يتخلى عن منصبه ويسافر إلى الفضاء

وطن: يستعد مؤسس شركة "أمازون"، الملياردير جيف بيزوس، للسفر مع شقيقه إلى الفضاء الشهر المقبل، على متن أول رحلة فضائية مأهولة تنظمها شركته "بلو أوريغين" لصناعة الصواريخ.

وقال جيف بيزوس على صفحته على تطبيق إنستغرام: "أحلم منذ كان عمري خمس سنوات بالسفر إلى الفضاء. وفي 20 يوليو سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي".

وسينضم بيزوس، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في الخامس من يوليو، إلى الفائز في مزاد للحصول على مقعد في أول رحلة فضائية من "بلو أوريغين" في نفس الشهر.

وأنهت "بلو أوريغين" الجولة الأولى من المزاد الشهر الماضي، وقالت إنها تلقت أكثر من 5200 عرض من 136 دولة. وبلغ أعلى عرض حتى الآن في الجولة الثانية الجارية 2.8 مليون دولار، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

وستسمر العملية حتى العاشر من يونيو، ثم يقام مزاد على الإنترنت يوم 12 يونيو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتستهدف الشركة إطلاق أولى رحلاتها إلى الفضاء يوم 20 يوليو، على مركبة فضاء تابعة لها، فيما سيكون لحظة حاسمة في المنافسة وبدء عهد جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.