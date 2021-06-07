الشعبية : المقاومة في معركة " سيف القدس " أسست لمرحلة جديدة عمادها تمريغ أنف العدو بالتراب

وطن: قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين ماهر مزهر، اليوم الاثنين، إن المقاومة وشعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم يقفوا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة بدأت أولى بشائرها بالنصر في معركة سيف القدس ، لتتحول من نصر إلى قوة ردع تردع سوائب المستوطنين وحكومتهم الفاشية وتمنعهم من اجراء ما يسمى بـ"مسيرة الاعلام" في القدس المحتلة.

وأكد مزهر أن المقاومة بذلك تؤسس لمرحلة جديدة عمادها تمريغ أنف جيش الاحتلال المهزوم والفاسد نتنياهو في الوحل والتراب، مضيفًا: "نقول لشعبنا ولأمتنا لولا الاعداد والتجهيز من قيادة المقاومة ودماء الشهداء التي أنارت لنا الدرب وآهات الجرحى وصرخات الثكالى واليتامى لما تحقق هذا النصر ولما أعيدت لنا الكرامة".

وشدد على أنّ "القدس هي مفتاح الحرب والسلام فكما وحدت القدس شعبنا في غزة المقاومة وضفة الإباء والداخل المحتل عنوان عزتنا وكرامتنا و كافة مواقع الشتات" مضيفًا: "قريبًا سنكون أمام محطات جديدة من الانتصارات كي يحيا شعبنا بعزة وكرامة واستقلال".

وختم: "وعليه سنواصل درب القتال والاستشهاد لانه لا يوجد لدينا خيار الا أنّ نخوض غمار المعركة: فإما النصر أو الشهادة"

المصدر : بوابة الهدف