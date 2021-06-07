صراع البقاء.. وبقاء الصراع

كتب: نبيل مصري

بدا الإنسان صراعه مع الطبيعة منذ وجوده ولم يعرف الاستقرار والهدوء على مر العصور والحقب التاريخية..... فعاش حياته أسيرا بين الحاجة والخوف واستمر الصراع في بحثه عن حاجاته الأساسية المأكل والمأوى وتصدى لقوانين الطبيعة التي يجهلها ( البراكينّ, الزلازل , الفيضانات, والأعاصير), بالإضافة للوحوش البرية و عاش هذا الكائن البدائية الأولى(المشاعية) بحثا عن الطعام الصيد والالتقاط، في طبيعة ذاخرة بالخيرات المادية التي لم يكتشفها فعاشوا جماعات تتقاسم الغذاء والمأوى دون تمايز ومزج بين القدرة على التجريد والتجربة مستفيدا من الصواب والخطاء الذي وقع به، فصنع بعض الأدوات ووسائل للصيد والدفاع عن النفس حتى وصل إلى الاستقرار فاكتشف الزراعة ودجن بعض الحيوانات وبنا الأكواخ الخاصة وحظائر للحيوانات ,فتعرف على الملكية الخاصة وإنتاج الفائض فقام بالمبادلة حسب الحاجة كشكل من إشكال التجارة مما أدى إلى انشقاق المجتمع عاموديا من يملك ومن لا يملك (الم يقولوا إن الحاجة أم الضرورة) وأصبح بحاجة للمراعي والمياه وطور أدوات الزراعة و القتال وبداء بصناعتها وانتقل بالمفاهيم والثقافة من حب الجماعة إلى حب الأسرة وانتقل إلى الطمع والجشع وبداء صراعه مع أخوه الإنسان صراع جديد فعرف الغزوات والسلب والنهب والقتال.

واستمر بالاكتشافات والاختراعات فتعززت الملكية الخاصة حتى وصل إلى التشكيلات الاجتماعية الطبقية التي أفرزت فكر جديد يعتمد على القوة والسلطة فمر المجتمع بمراحل وحقبات تاريخه متعددة حملت كل مرحلة ميزاتها الخاصة وبين العبودية والإقطاع إلى البرجوازية والرأسمالية والتي عبرت عن نفسها في تشكيلات اجتماعية متعددة لها قوانينها ومبادئها ومعتقداتها وثقافتها.

انه تعبير عن واقع جديد علما بأنه ضمن قاسم مشترك واحد الملكية الخاصة إضافة إلى السلطة وأدواتها وعلى رأسها الجيش ( القوات المسلحة)باختصار قالوا الفكر السائد فكر الطبقة الحاكمة

العالم يضرب المنظومة الأخلاقية الاجتماعية التي أسسها (كنفوشيوس) بدون كتاب مقدس بمعنى أدق استقلال الأخلاق عن العقيدة دون تميز بين عرق أو لون على عكس موقف علماء ومفكري الكنيسة التي قسمت المجتمع إلى أسياد وعبيد وإن مفكري أوروبا جعلوا من الفلسفة حكرا على العرق الأبيض وكان ( المفكر والعالم ايمانويل اليهودي العقيدة ) أول من رتب الأعراق بأسلوب مقيت مبني على قدرة عرق على التفكير المجرد حيث وضع ترتيب هرمي لطلابه ورأس الهرم يتشكل من العرق الأبيض لأنه يتصف بجميع المواهب والإمكانيات ويأتي الهنود بالدرجة الثانية (ويتصفون بدرجة عالية من الطمأنينة والقدرة على التفلسف,ومفعمون بمشاعر الحب والكراهية ولديهم قابلية للتعلم في جانب الفنون دون العلوم الطبيعية واما الهندي والصيني فيتسمون بالجمود على الموروث وتفقد القدرة على التجديد والتطور وفي المرتبة الثالثة ذوي البشرة السوداء يتصفون بالحيوية,القوة,الشغف للحياة محبين للكلام والتفاخر (عاجزون عن التعلم لكنهم قابلون للتلقين) وفي المرتبة الأخيرة سكان أمريكيا الأصلين ووصفهم غير قادرين على التعلم ولا يتسمون بالشغف ضعفاء حتى في البيان والكلام أما الشرقيون فلا يوجد لديهم فكر فلسفي.

(لا وجود لفلسفة غير غربية والموروث الفكري إنما هو محض صدفة تاريخية) صراع عرقي جديد قائم على العنصرية وبذلك نشأت الأنظمة الاجتماعية الفاسدة كما يقول الفيلسوف(جودوين) وتحمل المسؤولية عن البؤس والظلم تقع على عاتق تلك الأنظمة وفكرها السائد علما بان الطبيعة خيرة,

لكن الفيلسوف توماس مالتوس الذي صاغ نظريته في عام 1798 اقتصادي انجليزي وقس والذي قال إن النظم ليست المسولة عن البؤس والظلم إنما تقع المسؤولية عن الطبيعة ذاتها ومن الضروري تدخل عوامل خارجية لإيقاف الاختلال وأطلق عليها موانع ايجابية (|لحروب,المجاعات, الأوبئة,الإمراض)والتي تم اعتمادها لفترة طويلة بين الاقتصاديين والتي أدت إلى كوارث إنسانية في العالم حيث كانت مبررا للإبادة الجماعية لكثير من الشعوب كما اجبر أبناء العرقيات المضطهدة كالسود والهنود في أمريكيا على إجراء العقم القسري بين عامي 1907-1964م.

حيث كتب إن وتيرة التكاثر الديمغرافي( السكاني) هي أسرع من وتيرة ازدياد المحاصيل الزراعية وكمية الغذاء المتوفرة متأثر بالفلسفة الليبرالية (-الإنتاج- التوزيع- التبادل) إنها نظرية مالثوس للسكان فانتقد مساعدة الفقراء وبالتحديد حول الإنجاب ودعا إلى التقشف في استهلاك الطعام للفقراء على إن يستهلكوا فقط ما هو ضروري من الغذاء كي يبقيهم على قيد الحياة وتحديد حجم السكان بحجم الغذاء وتخفيض عدد السكان , الحد من زراعة الأراضي الزراعية وقال إن الضوابط الوقائية خفض عدد المواليد أما الضوابط الايجابية زيادة معدل الوفيات.

لم يبحث العديد من المفكرين والمذاهب والمعتقدات عن السبب الحقيقي للصراع بل العديد منهم عمل على تعزيزها وإثارة النزعات العرقية والطائفية والمذهبية خدمة لمصالحهم الخاصة أو ارتباطهم بالمشاريع والمؤامرات التي تخدم أهدافهم ومصالحهم وراء الإثراء والكسب بكافة الأساليب باختصار إنها الملكية الخاصة والصراع الحقيقي بين الدول والإفراد والشركات صراع اقتصادي للكسب والنهب والهيمنة , وان الدولة بحد ذاتها كشكل من إشكال الحكم مؤسسة اقتصادية أفرزت مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة لحماية نفسها ومصالحه من الداخل والخارج ووضعت شروط الانتماء إليها, الطاعة والالتزام والانضباط كما سنت القوانين لطاعة عمياء وانشاؤا الكليات والمعاهد وأقاموا المختبرات الكفيلة بتطوري الترسانة العسكري وأدواتها القتالية للدفاع والتجارة والسباق الدولي من القنابل الذرية والانشطارية والصواريخ العابرة للقارات ضاربة بعرض الحائط مبدءا التعايش السلمي على ضوء الذعر النووي واستمر الصراع بإشكاله المتعددة وإنتاج الأسلحة البيولوجية والجرثومية علما بان القادة القدماء استعملوها قبل الميلاد فقد استعمل القائد اليوناني (سولون) مستخدما بعض جذور النباتات السامة في حروبه فسمم الأعداء

اطلقوا عليه( السلاح الصامت البارد دون سلاح مادي) وبعيدا عن التدمير والدخان مستهدف الإنسان بشكل خاص إن الحروب بكافة إشكالها وأنواعها ووسائلها وأدواتها عمل بشع وإجرامي لكن الحرب البيولوجية أبشعها وأقذرها على الإطلاق فيمتاز هذا السلاح بقلة تكلفته وسرعة عمله في الانتصار وبث الرعب والهلع. إنتاج غير طبيعي ومتعمد لكائنات متناهية بالصغر تفتك بالجيوش والسكان وتسبب الإمراض والأوبئة الفتاكة بكافة إشكالها( فيروس, جراثيم, بكتيريا, ومواد سامة جدا) وليس من قبيل الصدفة ان يقوم الإمبراطور( فريدريك) بالعصور الوسطى بتسميم خزانات المياه والآبار والأنهر ولقد القي الصليبين في حروبهم الجثث على معسكرات الجيش المصري والسوري لنشر الإمراض الفتاكة وعلى رأسها الطاعون واستمر الإنسان في جرائمه فجيش المغول خلال اجتياح أوروبا بين عام(1348-1350) نشر الطاعون أيضا الذي فتك بربع السكان تقريبا وأطلق عليه الموت الأسود.

وبعد اكتشاف الأمريكيتين تخلص المستعمرون الاوروبين من السكان الأصلين ( الهنود الحمر) حيث وزعوا عليهم أغطية وملابس نقلوها من مراكز الحجر الصحي والتي كانت تحمل الأوبئة والجراثيم مثل السل والتوفئيد والملاريا والى أخرها فأبادوا معظمهم, لقد زرعوا الحقد والكراهية ونهبوا الخيرات فالحروب بجميع إشكالها وعناوينها عمل قذر وجبان يخدم مصالح الدول وأنظمتها بهدف السيطرة والاحتقار الاقتصادي التجاري الصناعي .

إن إفرازات ونتائج الحرب العالمية الأول وتأسيس عصبة الأمم ومبادئها وقوانينها لم يوقف الدول الاستعمارية من تطوير قوتها الهجومية والدفاعية الغير تقليدية فكانت بريطانيا السباقة في تأسيس أول مركز بحثي للأسلحة البيولوجية عام 1940، انه الفكر الاستعماري الأوروبي العنصري حيث تمكن المعهد في عام 1941 من إنتاج أول قنبلة بيولوجية مملوءة بجرثومة (الجمرة الخبيثة) وقاموا بتجربتها في جزيرة جرينارد الاسكتلندية إحدى مستعمراتها وكانت جزيرة نائية فتم القضاء على كافة الكائنات الحية الموجودة فيها واستمر مفعولها حيث لجاءت الحكومة البريطانية إلى إغلاقها.

وتبعتها أمريكيا في عام 1941 طلبت وزارة الدفاع من بعض الجامعات والمعاهد تشكيل لجنة لدراسة الاسلاحة الجرثومية تم استعمالها خلال الحرب الفيتنامية فاحرقوا الغابات بالمبيدات كما دمروا قصب السكر خلال الحرب على كوبا كأهم مصادر الاقتصاد الكوبي وتبعتها اليابان .

سعى الإنسان وحلم في توفير الأمن الغذائي. الاجتماعي. الصحي.. الوطني فوقع في فخ الصراع الاقتصادي السياسي وما بين الاستعمار الحديث والقديم كان دائما الفقراء وقود الصراع في كافة المراحل ولم تسلم الدول الفقيرة من الاستعمار والاضطهاد والعبودية متخذا وسائل جديدة مع استنزاف اقتصادها وخيراتها لموازنتها العسكرية متجاهلة الحقوق الوطنية والديمقراطية لشعوبها مع الاستمرار بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والسؤال المطروح هل هذه الفيروسات مثل 1- فيروس السارس 2- أنفلونزا الطيور 3-أنفلونزا الخنازير 4- وباء يبولا 5- فيروس كورونا, إنتاج طبيعي لو افترضنا حسن النوايا واعتمدنا الروية بأنها طبيعي أين دور الحكومات والأنظمة وأجهزتها في حماية الإنسان وأين مختبراتها وأدواتها لماذا المماطلة والتسويف في إيجاد الدواء والعلاج لها حفاظا على المجتمعات وحماية له أم أنها ملتزمة بالفكر الأوروبي ونظرية مالتوس لتأخذ فعلها وتحصد السواد الأعظم من الفقراء أم نظرية التجارة الحرة (دعه يعمل دعه يمر) ومصائب قوم عند قوم فوائد اكتفت معظم الدول بإعلان حالة الطوارئ وتقديم التوجيه الوقائي . ولم تستخدم قانون حماية المستهلك أمام طمع التجار وجشعها ضمن قانون التجارة العرض والطلب واستغلال السوق فارتفعت أسعار الكمامات والعقاقير والمعقمات بشكل غير مسبوق وكذلك المواد التموينية والغذائية بالإضافة إلى الأدوية والعقاقير مضاف إليها إعلان الحظر وأغلاق العديد من المرافق التجارية وتقليص ساعات العمل وعدم تامين الحماية للعمل وقطاع الموظفين في القطاع الخاص والفصل التعسفي وتقليص ساعات العمل أم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات كافة الوسائل والإجراءات المذكورة دفع ضريبتها الفقراء لأنهم فقدوا الأمن الصحي" والغذائي والثقافي والاجتماعي وساهمت في تعزيز دور النظريات الأوروبية (البقاء للأصلح ضمن مفهومها) ونظرية مالتوس للسكان ومدارسها في القضاء على الفقراء لضمان الاستئثار بالخيرات المادية وحفاظا على مواردها. فما الهدف من إنتاج الجمرة الخبيثة في المختبرات الأمريكية ومراكزه كسلاح بيولوجي فتاك يصعب اكتشافه والذي يصعب اكتشافه لأنه بلا طعم أو رائحة وكذلك أنتجت (سم البوتولينوم) الذي يفتك بالأعصاب انه توظيف علمي وغير أخلاقي لخدمة مصالحها بعيدا عن السمات الإنسانية الحضارية.