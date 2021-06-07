منظمة الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع كورونا

وطن: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "إننا نرى مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع وباء كورونا، إلا أنه لا يزال هناك نتائج مختلفة عالميا".

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي من جنيف، إن التفاوت الكبير في وفرة لقاحات كوفيد-19، أدى إلى ظهور "جائحة بحدّين"، وأن "الدول الغنية أصبحت محمية من الفيروس بينما الدول الفقيرة لا تزال معرضة لخطره".

وأوضح أن بعد ستة أشهر من بدء عملية التطعيم ضد الفيروس، قامت الدول الغنية بتوزيع 44% من الجرعات بينما الدول الفقيرة لم توزع سوى 0.4%، معتبرا أن "الشيء الأكثر احباطا هو أن هذه الإحصائية لم تتغير منذ أشهر".

وأكد غيبريسوس أنه مع انتشار متحورات كورونا في العالم، قد يكون لقرار رفع القيود نتائج كارثية على الأشخاص غير المطعمين.

وأشار إلى أن هناك سبع دول لديها القوة اللازمة للوصول إلى أهداف التطعيم العالمية، داعيا هذه الدول إلى التبرع باللقاحات.

المصدر: (رويترز)