واشنطن: سنواصل دعم وضمان أمن " اسرائيل "

وطن: جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، التزامها بتوفير كل الطرق لضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما شنت هجوما لاذعا على المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.

وخلال جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أكد أن بلاده ملتزمة بضمان أمن دولة الاحتلال.

وشدد بلينكن على أن الإدارة الأمريكية ستعمل على توفير الدعم لمنظومة القبة الحديدية، متهما حركة حماس بالانخراط في "الإرهاب".

وكرر وزير الخارجية الأمريكي تعهده بضمان حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.