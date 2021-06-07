اعتقال مقدسيين وتجديد إبعاد ثالث عن الضفة 6 أشهر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب فيصل شبانه من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

كما اعتقلت القوات الخاصة الإسرائيلية اليوم شابا لم تعرف هويته من حي الشيخ جراح بالمدينة.

وسلمت مخابرات الاحتلال اليوم أمين سر اقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور، قرارا يقضي بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

فيما أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن عضو إقليم حركة فتح عاهد الرشق بشرط الابعاد عن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

في السياق، أصدرت محكمة الاحتلال اليوم حكما يقضي بالسجن الفعلي بحق الشاب جمال الطويل لمدة 6 أشهر، ودفع كفالة مالية قيمتها 1000 شيكل.

وكان جمال اعتقل عام 2020، وقضى 3 أشهر في سجون الاحتلال، وتم تحويله للحبس المنزلي المفتوح.

كما قضت محكمة الاحتلال اليوم بالإفراج عن الشابين كايد الرجبي وممدوح زاهدة من بلدة سلوان، بشرط دفع كفالة مالية قيمتها ألف شيكل.

وكانا اعتقلا يوم الجمعة الماضي تزامنا مع تنظيم ماراثون القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وقررت محكمة الاحتلال اليوم الإفراج عن رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي بدون شروط، وكان اعتقل أمس بعد استدعائه، وتمديد توقيفه لليوم.