"أدوار" تطلق مشروع "نحن باقيات هنا" في غزة

وطن: اطلقت مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي اليوم الاثنين، اولى انشطة مشروع "نحن باقيات هنا" في قطاع غزة، والذي يهدف الى تحسين الأوضاع النفسية والاجتماعية للنساء والشابات والفتيات هناك خاصة بعد العدوان الاسرائيلي الاخير، وآثاره النفسية السلبية عليهن.

ونفذت "أدوار" لقاء توعويا في مدينة بيت لاهيا استهدف مجموعة من السيدات والفتيات، تحت عنوان "اثار الضغط النفسي على السيدات اللواتي تعرضن للعنف بفعل النزاعات المسلحة اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة".

وتخلل اللقاء مجموعة انشطة للتخفيف من الضغط النفسي على السيدات بفعل النزاعات المسلحة اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر ان مشروع "نحن باقيات هنا" جاء كاستجابة عاجلة من قبل مؤسسة ادوار للاحتياجات الاجتماعية والنفسية للنساء في غزة خاصة بعد التصعيد الاسرائيلي الاخير الذي ضاعف من معاناتهن.