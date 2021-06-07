الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي بطن الهوى في سلوان زهير الرجبي

وطن: قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الإفراج عن رئيس لجنة أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي، وذلك بعد اعتقاله ظهر يوم الأحد.

واعتقلت قوات الاحتلال الرجبي، بعد استدعائه في وقت سابق، للتحقيق في مركز شرطة البريد بشارع صلاح الدين.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، اعتقالات واستدعاءات من عدة مناطق في مدينة القدس.

واعتقلت شرطة الاحتلال كل من، رياض غزاوي، ومحمد يونس، وعبد الرازق صيام، أحمد الركن، وآدم صب لبن، ومحمد أبو عصب، وعبدالله الهشلمون، ومهدي سلامة، وعبد الرحمن أبو عصب.

كما استدعت للتحقيق أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، وعضو الإقليم عاهد الرشق.