لا وفيات و207 إصابات جديدة بـ"كورونا" و266 حالة تعاف في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، طولكرم 5، نابلس 12، أريحا والأغوار 1، جنين 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 181".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 6، نابلس 24، أريحا والأغوار 1، جنين 8، رام الله والبيرة 9، قلقيلية 5، بيت لحم 3، قطاع غزة 210".

ولم تسجل حالات وفاة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقالت الكيلة: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 19 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 39 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 386,144 بينهم 239,689 تلقوا الجرعتين من اللقاح.