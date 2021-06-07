أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ويبحثان سبل التعاون

وطن: استقبل المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم في مكتبه، رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد، ود. جمال قاش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة رشا عمارنة، مستشارة رئيس الهيئة، وبحث الطرفان التعاون المشترك لإنجاح جهود مكافحة الفساد في فلسطين.

وأكد المستشار أبو شرار أهمية إجراء تعديلات تشريعية على قانون مكافحة الفساد وقانون الإجراءات الجزائية ومعظم التشريعات الفلسطينية لكي تتناسب مع التطور الذي يحدث في كافة المجالات. وأشار إلى وجود عدد من قضايا جرائم الفساد العالقة والمتأخرة التي تحتاج إلى مراجعة في أسباب تأخرها بهدف معالجتها بالسرعة الممكنة.

ومن جانبه أكد رضوان أن الهيئة سوف تعدّ تقريراً لمجلس القضاء الأعلى بكافة القضايا التي تحتاج إلى شروحات حول وضعها وأسباب تأخرها، وقال إن الهيئة تعمل وفق خطتها على تصويب الإجراءات على مستويات إعادة مأسسة وتحصين الهيئة وإعادة النظر في آليات تعاملها مع القضايا والشكاوى، بالإضافة إلى العمل على التدابير الوقائية ضد الفساد.

وشدد على ضرورة توحيد المفاهيم المتعلقة بمكافحة الفساد بين الهيئة وشركائها من المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة والأمن، لسد الفجوة المفاهيمية حسب تعبيره.