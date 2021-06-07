الاحتلال يُمدد اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان لـ48 ساعة لإصدار أمر اعتقال إداريّ بحقّه

وطن: مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم اليوم الإثنين، اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، لمدة 48 ساعة، لإصدار أمر اعتقال إداريّ بحقّه.

وأكّد نادي الأسير أن الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على توالي رفضًا لاعتقاله التعسفيّ، حيث شرع في إضرابه منذ لحظة اعتقاله في الـ30 من أيار/ مايو الماضي، ويقبع حتّى اليوم في معتقل "الجلمة".

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

وخلال هذه السنوات خاض أربع إضرابات سابقة، منهما ثلاث إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

ومن الجدير ذكره أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهر، وأكبرهم (13 عامًا).