مجلس قروي زواتا لوطن: إلغاء رسوم الحرف والصناعات للمحلات الخالية من البضائع الإسرائيلية

وطن: في خطوة لتشجيع مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، قرر مجلس قروي زواتا في محافظة نابلس اليوم الاثنين، إعفاء المحال التجارية الخالية من المنتجات الإسرائيلية من رسوم الحرف والصناعات.

وأكد رئيس مجلس قروي زواتا،حافظ عيلوي، لوطن أن المجلس قرر إلغاء رسوم الحرف والصناعات عن المحلات التجارية الخالية من البضائع الاسرائيلية، وذلك للسنة الحالية و السنة القادمة.

وأضاف في حديثه أنه سيتم عمل جولات ميدانية على المحلات التجارية والمنشآت خلال الفترة الحالية وفحص مدى التزامها بالمقاطعة والتأكد من خلوها من المنتجات الاسرائيلية. مشيرا الى أن حوالي 63 منشآة في القرية سيتم فحصها للتأكد من التزامها بذلك.

واشار الى أن التاجر المتخلف عن دفع الرسوم هذا العام وملتزم بالقرار سيتم اعفاءه منها، والتاجر الذي دفع الرسوم مسبقا عن العام الحالي سيتم اعفاءه من الرسوم العام القادم.