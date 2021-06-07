مُحدث: وفاتان وعدد من الاصابات الحرجة في حادث مروع بين ثلاث مركبات ثقيلة شمال نابلس

وطن: لقي مواطنان -55 عاما، و31 عاما- مصرعهما، وأصيب 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة بحادث سير تصادم بين ثلاث مركبات في شارع الباذان شرق نابلس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير في شارع الباذان شرقي نابلس، وعلى إثره وصلت جثة مواطن 55 عاماً لأحد مشافي المدينة وإصابة أخرى وصفت بالخطيرة لشاب 31 عاماً أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً، كما وصلت خمس إصابات حالاتها متفاوتة لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان لـ"وطن": إن الحادث وقع بين شاحنة كانت تحمل صناديق من الخضار مع حافة تقل ركابا وشاحنة، حيث عملت طواقم الاسعاف والدفاع المدني على اخلاء المصابين، كما أن المنطقة شهدت ازدحاما مروريا كبيرا.