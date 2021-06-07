بعد تهديد المقاومة .. شرطة الاحتلال تلغي مسيرة الاعلام في القدس المحتلة

وطن: قررت شرطة الاحتلال اليوم الاثنين الغاء مسيرة الاعلام التي كان ينوي المستوطنين تنظيمها يوم الخميس المقبل في القدس المحتلة، حسب ما افادت به صحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وقال النائب اليميني بتسلئيل سموتريتش، "ان قائد الشرطة ابلغنا قرار الشرطة الغاء مسيرة الاعلام في القدس".

وكانت فصائل المقاومة قد هددت ان تنظيم مسيرة الاعلام في القدس المحتلة سيعيد تفجير الاوضاع من جديد على غرار ما حدث في العاشر من ايار الماضي حين قصفت المقاومة مدينة القدس بالتزامن مع تنظيم المسيرة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قد قال في تصريحات صحفية "نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال."

وتابع :" نقول للوسطاء بشكل واضح، إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة"، مضيفا :" أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون يوم الخميس مثل يوم 11/5.