مستشار حكومة الاحتلال يمتنع عن تقديم موقفه لمحكمة الاحتلال العليا بشان ملف الشيخ جراح

وطن: أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، أنه لن يقدم أي توصية لمحكمة الاحتلال العليا بشأن ملف إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وإحلال المستوطنين مكانها.

وأمهلت العليا مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من حزيران/ يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وكتبت المحكمة في قرارها أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن".

و أفاد مصدر مقرب من مكتب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، لصحيفة "هآرتس" أن "المستوى السياسي يعتقد أيضا أن الدولة يجب ألا تتدخل".

وجاء في بيان صادر عن مكتب مندلبليت أنه "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، توصل المستشار القضائي إلى نتيجة بأنه لا يوجد مكان للتدخل بالملف".

وكانت 4 عائلات في حي الشيخ جراح قدمت التماسا لمحكمة الاحتلال العليا ، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.

عرب 48