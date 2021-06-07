حماس : لا خطوط حمراء عندما تمس القدس وحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من الأقصى

وطن: حذرت حركة حماس صباح اليوم الاثنين من اقتراب مسيرة الاعلام التي من المزمع ان يقوم بها المستوطنين من القدس والاقصى.

وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال.

وتابع :" نقول للوسطاء بشكل واضح، إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة".

واضاف :" أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون يوم الخميس مثل يوم 11/5.

و اكد الحية على أن معركة "سيف القدس" مايو 2021، مع الاحتلال الإسرائيلي رسخت ثوابت الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القدس.

وقال الحية :"المعركة الأخيرة كانت عنوان ثوابت الشعب الفلسطيني فاجتمعنا على ثوابتنا وفي مقدمتها القدس، وانتفض الكل أمام جرائم الاحتلال وغطرسته وقاوموا من أجل القدس".

وشدد على أنه لا خطوط حمراء عندما تصل المعركة إلى القدس، مشيدا بالوحدة الوطنية التي كانت حاضرة في قيادة المعركة في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في غزة والقدس والضفة والداخل والشتات.

وتقدم القيادي في حركة حماس، بالتحية لسكان القدس، قائلا :"نحيي شعبنا في القدس برجاله ونسائه ومرابطيه، لولا ثباتهم ورسوخهم ضد التهجير والتقسيم، ما تعاضد الناس".

وتابع الحية :"المقاومة في وجه الاحتلال بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لوحدة شعبنا، وأدعو لتثبيت هذه الوحدة على مقاومة راسخة بكل الأشكال، وكل محاولات الحصار والعزل، يراد منها فصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة".