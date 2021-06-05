فيديو | انفجار جهاز محمول بيد شاب بمدينة نابلس

وطن: أظهر مقطع مصور انفجار جهاز محمول من نوع Redmi بيد شاب من مدينة نابلس.



ونشر المواطن عبد الله الحج حمد الفيديو على صفحته، قائلا إن نجله "نايف كان يستخدم الجهاز، حيث اخرج رائحة ومادة، وبعدها حركه ابني نايف كما شاهدتم، ثم انفجر".

وأشار بعض المختصين في تعليقهم على مقطع الفيديو إلى أن نوعية البطاريات من الليثيوم وهي حساسة جدا، والاستخدام المتكرر وهي على الشاحن يؤدي إلى انتفاخ البطارية، واي اهتزاز قوي مع وجود شيء من الغبار او ضرب، كما في الفيديو والبطارية منتفخة ومضغوطة قد يجعلها تنفجر".