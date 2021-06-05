وزير التربية يجتمع بمشرفي الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ويؤكد على دورهم

وطن: اجتمع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مع مشرفي الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا من المحافظات الشمالية؛ لمناقشة الدور المأمول للإشراف التربوي في العملية التعليمية التعلمية، ومتابعة القضايا الخاصة بهم.

وحضر اللقاء؛ الذي عُقد في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أ. أيوب عيان، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. نديم سامي، ومدير عام مكتب الوزير د. أحمد عمار، ومدير عام المعهد الوطني د. صوفيا الريماوي.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني محورية دور المشرف التربوي؛ باعتباره المتابع لجودة العملية التعليمية والتي تتمثل في تطبيق المنهاج الفلسطيني ليس من حيث جودة المحتوى فقط ولكن من جانب تحقيق الأهداف النمائية والبنائية للطفل الفلسطيني، ومواكبة التطورات والمستجدات في مسيرة الإشراف؛ خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها التعليم في الفترة الراهنة.

وتحدث الوزير عن ماهية الدور المنوط بالإشراف؛ وهو تحسين عمليتي التعليم والتعلم في ظل الصلاحيات الممنوحة لمديريات التربية، كما استمع لمداخلات واستفسارات من المشرفين حول رؤيتهم لدور الإشراف المستقبلي للرقي بالتعليم، مثمناً في الوقت ذاته جهودهم المتواصلة؛ لدعم توجهات الوزارة في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق التواصل الدائم مع الميدان التربوي، والالتقاء بالكوادر التعليمية، خاصة المشرفين؛ بغية مناقشة قضايا تتعلق بالمهام والتحديات والإنجازات وغيرها؛ إذ سيعقبه لقاءات مماثلة تطال المشرفين كافة.