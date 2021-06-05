اصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وطن: اصيب الطفل محمد حكمت اشتيوي -٩ سنوات- بعيار معدني في الذراع، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شهدتها قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وافادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني تجاه الشبان من داخل منزل قيد الانشاء، ما ادى لإصابة الطفل اشتيوي الذي نقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج.

واشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود الذين امطروا القرية بوابل من قنابل الغاز، ما ادى لإصابة العشرات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا.



وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال استهدفوا متطوعي الاسعاف الذين كانوا يحاولون علاج الطفل المصاب.