اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة: مصانع غزة والقطاع الخاص قادرون على إعادة الإعمار

وطن: أكد اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة، اليوم السبت، على قدرة مصانع غزة والقطاع الخاص على القيام بعمليات إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال الاتحاد في ، بيان صحفي، إن مصانع غزة والقطاع الخاص يمتلكون من الخبرات ما يكفي ويمكنهم من إعمار قطاع غزة لاسيما وأنهم خاضوا ثلاث حروب سابقة، تلتها عمليات إعادة إعمار لآلاف الوحدات السكنية والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والتجارية والخدماتية والزراعية.

وأضاف الاتحاد أن أصحاب المصانع والقطاع الخاص يرون في عمليات إعادة الاعمار فرصة لإعادة تعويض خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب الاسرائيلية، واستغلال الثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها القطاع، والحد من أزمتي البطالة والفقر في البلاد.

وأكد الاتحاد أن ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع فقط توفر الأموال وإدخال المواد الخام ومستلزمات الإعمار، مطالباً جميع الأطراف الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لفتح معابر القطاع، والسماح بإدخال كافة متطلبات إعادة الإعمار بعيداً عن سياسات التضيق والحصار المتبعة منذ سنوات.

ودعا الاتحاد لضرورة توحيد الجهود لبدء عملية إعمار شاملة لما دمرته الحرب الأخيرة على القطاع يكون عنوانها إعادة إحياء الاقتصاد الغزي، وفتح أفاق جديدة للتنمية الاقتصادية بما يعزز صمود أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يحلمون بالعيش الكريم كباقي سكان العالم.

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