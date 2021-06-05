الاحتلال يقمع اعتصاما منددا بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتصاما تضامنيا منددا بنية الاحتلال تهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من حي الشيخ جراح، شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الاعتصام وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكد المشاركون في الوقفة أنها تأتي لمساندة عائلة الشهيد عمر القاسم، والعائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها من حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسات الاحتلال العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم.