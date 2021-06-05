الأردني أسامة أبو جامع ينسحب من بطولة دولية رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي

وطن: أعلنت اللجنة "البارالمبية الأردنية"، الجمعة، عن انسحاب لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة أسامة أبو جامع، من بطولة سلوفينيا الدولية، رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وحقق أبو جامع نتائج مشجعة حيث تألق وفاز على لاعب نمساوي 3/1 وخسر أمام لاعب بولندي 3/2، لكنه انسحب انسجاما مع مبادئ رفض التطبيع من دور ربع النهائي، حيث رفض مقابلة لاعب إسرائيلي.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، انسحب اللاعب الكويتي محمد الفضلي، من بطولة ستلايت الدولية التي أُقيمت قبل أيام في العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما أوقعته القرعة ضمن مجموعة يُنافس فيها لاعبا إسرائيليا يدعى قسطنطين بونفلد.

وقال الفضلي (16 سنة)، في حديث مع صحيفة "الرأي" الكويتية حينها، إنه "وفور علمه بنتائج القرعة، بادر إلى الانسحاب تفاديا للقاء اللاعب الصهيوني، رغم أن طريقه إلى الدور نصف النهائي كان سهلا، ويجعله يضمن نقاطا في سباق التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020".

وأوقعت قرعة بطولة تركيا الدولية الرابعة المفتوحة لرياضة "الكيك بوكسينغ" في عام 2019، الفتى السوري بشير قاسم، في مواجهة لاعب إسرائيلي، ما دفعه للانسحاب.

(عربي 21)